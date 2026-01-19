タレントの江口ともみ（５７）が、１９日放送のトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）にゲスト出演。長寿討論番組「ビートたけしのＴＶタックル」（同）に１９９８年から出演しているが、テレビ局のアナウンサーによく間違えられるという。「どうしてもやっぱりあの、番組で司会とか進行を任されるというか、いただくことが多いので、『どちらの地方局のアナウンサーだったんですか？』とか言われることがあるんです」江口