登録者100万人の韓国ユーチューバー「スダク」の誘拐事件で、波紋が広がっている。容疑者の母親による発言に怒りの声が上がっているのだ。【関連】スダク、骨折・視力／聴力低下1月17日に韓国で放送された時事調査番組SBS『それが知りたい』では、スダクの誘拐・殺人未遂事件が取り上げられた。番組によると、スダクは昨年10月、中古車ディーラーのA氏に高級SUVの契約金2億ウォン（約2000万円）などを返すよう要求したという。A氏