牛丼チェーンの松屋は1月20日から3月2日までの期間、千葉県内の松屋72店舗限定で「牛めしハッピーアワー」を実施する。実施時間は毎日15時から18時までの時間帯限定となる。【画像を見る】松屋「牛めしハッピーアワー」の画像を見るキャンペーン期間中は、対象店舗にて「牛めし類全品」が70円引きとなる。定番の「牛めし」をはじめ、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」