タレントの平野ノラ（47歳）が1月17日、公式ブログを更新。年明け早々に体調を崩し、約1週間にわたって入院していたことを明かした。17日、平野は「入院してました。」と題してブログを更新。「やっぴー 昨日の生放送が仕事はじめ 私の2026がやっとやっとやっと始まった感じでした！」と明るく書き出しつつ、年初に予定していたラジオ番組を欠席し、SNS更新が途絶えていた理由について「実は年明けすぐに体調を崩して、そのまま入