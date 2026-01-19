コンビニチェーン「ローソン」は、現在、約12,000店舗で展開している「冷凍おにぎり」の販売を、2026年1月20日（火）から北海道、九州7県の店舗でも開始する。これにより、「冷凍おにぎり」の取り扱いエリアは、全国47都道府県に拡大し、販売店舗数は約14,000店舗となる。【写真】今回、販売が拡大する「冷凍おにぎり」3商品を見る今回、販売を拡大する商品は、「鶏五目おにぎり」（税込157円）、「胡麻さけおにぎり」（税込140円