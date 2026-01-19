大学入学共通テストが17、18日に実施されました。 大手予備校・河合塾による19日現在の予想平均点(1000点満点)は、6教科文系で593点、6教科理系で600点。前回2025年と比べて文系は27点、理系は33点低くなっています。 思ったほど得点が伸びず、がっかりした受験生は少なくないようです。 河合塾教育研究開発本部の近藤治・主席研究員(64)は「慌てずに、自分のポジションを冷静に見極めて」と呼びかけます。 近藤さんに、受験生