持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」は、2月1日(日)から、弁当をアレンジできるサービス「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」を開始する。「カスタマイズ弁当」は、注文した弁当のご飯の量や追加トッピングなどを選択可能。モバイルオーダー限定サービスの「推し盛弁当」は、17種類から好きな惣菜を選んで弁当に詰められる。【すべての画像を見る】「自分だけのオリジナル弁当があればいいのに」という、産学連携プロジェクトな