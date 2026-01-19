奈良競輪のPR隊が大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」（2月5日〜8日）をアピールした。中心はスーパースター・脇本雄太。新年の和歌山記念を制した脚は健在。対するのが関東の若きエース・真杉匠。さらに今年初めてS班で走る阿部拓真と寺崎浩平にも注目だ。さらに三谷将太、竜生兄弟など地元選手らも参戦し、シリーズを盛り上げる。奈良県営競輪場の池田勝場長は「目の前でトップ選手の走りを