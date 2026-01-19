女優の井桁弘恵（28）が19日までに自身のインスタグラムを更新。レアな姿を公開した。「ふくおかフィナンシャルグループさんの新サービス「vary」のTV-CM発表会に参加させていただきました！」と書き出した井桁。撮影で使用した甲冑に身を包んだオフショットをアップした。「九州でバリ便利で、バリお得なvaryその魅力が多くの方に伝わりますように。」とコメント。「そして、私はCMで人生初の甲冑姿になってます。気になる