◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）優勝争いトップの7勝1敗で臨んだ西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）は西10枚目の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）との優勝経験者対決で押し出され、今場所2敗目を喫した。対戦成績は5勝2敗となった。立ち合いは左で張り、左へ動いた。琴勝峰は冷静に対処し、右いなしで相手を崩す。そこから阿炎が引いて相手を呼び込み、土俵を割った。