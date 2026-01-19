改修工事に伴い、小松島競輪場で２９日から２月１日まで開催される高松競輪開設７５周年記念「Ｇ３・玉藻杯争覇戦ｉｎ小松島」のＰＲのため、高松競輪場の志度公一場長ら関係者が１９日、高松ゆめ大使の長谷川舞由さんと大浦鈴花さんを伴って、大阪市のデイリースポーツを訪れた。Ｓ班からは、昨年末に６度目のグランプリ挑戦で優勝を果たした郡司浩平（神奈川）のほか、総合力で頭ひとつ抜き出ている実力者の古性優作（大阪）