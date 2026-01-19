木原官房長官（右から2人目）に署名を手渡す「横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会」の池田正樹代表。左から2人目は横田早紀江さん＝19日午後、首相官邸北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（89）らが19日、木原稔官房長官兼拉致問題担当相と首相官邸で面会した。早紀江さんは「今年こそ何らかの形で良い動きがあるよう心から願っている」と帰国の実現を切望した。早紀江さんは、2020年に87