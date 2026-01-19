奈良競輪場で２月５日から８日まで開催される開設７５周年記念「Ｇ３・春日賞争覇戦」のＰＲで、施行者の奈良県営競輪場の池田勝場長ら関係者が１９日、タレントで元ガールズケイリン選手の日野未来さんを伴って大阪市内のデイリースポーツを訪れた。左肘骨折の影響がある中で、今年初戦となった１月の和歌山記念でいきなり優勝した脇本雄太（福井）、昨年８月のオールスター競輪（函館）で悲願のＧ１初優勝を果たした寺崎浩平