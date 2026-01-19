浙江省寧波市で13日、象山県が管轄する島に荷物を輸送するドローン航路が開通した。寧波市初の海を渡るドローン物流で、象山県の島の物流は「低空域飛行時代」に突入した。中央テレビニュースが伝えた。浙江省寧波市象山県石浦鎮漁人埠頭では、魚介類がぎっしり詰められたクーラーボックスを吊り下げたドローンがゆっくりと上空に飛び立ち、対岸の民泊施設に向かって飛んで行った。そして、数分後には荷物を降ろし、埠頭に戻ってき