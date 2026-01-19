秋田地方気象台は「風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時32分に発表しました。沿岸では冬型の気圧配置の影響により、西よりの強い風やしけとなるでしょう。20日は雪を伴った強い風や高波に注意・警戒してください。また、県内では21日から大雪に注意・警戒してください。低気圧が日本海にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は20日は急速に発達しながら三陸沖から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配