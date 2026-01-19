中国の商業宇宙企業である北京穿越者有人航天科技有限公司が自主開発した「穿越者壹号（CYZ1）」有人宇宙船の試験船が1月18日、着陸緩衝システムの総合検証試験を無事に完了しました。これは中国の商業宇宙分野で初めて行われた有人宇宙試験船の着陸緩衝に関わる重要技術検証プロジェクトです。今回の試験では、宇宙試験船の地球帰還時の実際の着陸状況を完全に再現しました。重さ約5トンの試験船が地面から3メートル以上の高さま