NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】金色の甲冑に身を固めた若武者。なぜか空の様子を気にして…1月18日に放送された第三回「決戦前夜」では、今川義元率いる今川軍がいよいよ尾張へと侵攻を始めます。一方、その今川方の将として、大高城への兵糧入れの任務を見事に成功させたある人物に視聴者の関心が強く惹きつけられたようで…。＊以下第三回のネタバレを含みます。＜第三回のあらすじ＞故郷の