次の衆議院選挙・香川1区に参政党・新人の道川和樹氏が立候補を表明しました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙2026】香川１区に参政党新人の道川氏が出馬表明 道川氏は高松市出身の30歳です。医療機器メーカーに勤める会社員で、昨年6月に参政党に入党しました。真面目に働いても暮らしが楽にならない、そんな日本の現状を変えたいと立候補を決意し、消費税の段階的廃止と、子育て世帯への教育給付金を公約に掲げて