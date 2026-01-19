スーツ姿でポーズ俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAがインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットが話題となっている。「thank you for having me!!powerful music, bold looks, classic embroidery, all set in the legendary building of Palazzo Ralph Lauren」とつづり、イタリア・ミラノで開催された人気ブランド「ラルフローレン」のメンズコレクションに参加したことを報告。スーツやジャケットをスタイリッシュに着