¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç°¦¸¤¤ÈºòÇ¯7·î¤Ë³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº(34)¤È·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¸ý°ª(27)¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£K-1»Ë¾å½é¤Î3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤³ÊÆ®²È¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀî¸ý¡£¡Ö¿²¤ë¤Î¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¹¥¤­¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤â¤³¤â¤³¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È©¿¨¤ê¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç°¦¸¤¤òÊú¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÃå¿´ÃÏ