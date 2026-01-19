2026年1月13日、日本小児救急医学会の公式Ｘに掲載された「大人の膝に滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です」というポスト。一見、よくある公園での親子でのふれあいの風景だが、そこには重大なケガのリスクがあるという。いったいなぜなのか。さらに「もっと危ない行為」とは？日本小児救急医学会に取材した。 【画像】66万回閲覧された話題のポスト 大人の体重で足がねじれて骨折する 2026年1月13日、日本小児救急