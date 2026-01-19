酒田市によりますと、19日の午前9時50分ごろ、山形県酒田市浜中でクマ2頭が目撃されました。 【写真を見る】庄内空港近くでクマ2頭目撃市が注意呼びかけ（山形・酒田市） 現場は、庄内空港パークセンターの近くだということです。 付近では今月に入りクマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。