名古屋市昭和区で19日、住宅が燃える火事があり、隣にある小学校が臨時休校になりました。警察と消防によりますと、19日午前8時半すぎ、昭和区川原通で木造2階建ての住宅が燃える火事があり、消防車が出動し、火はおよそ4時間後に消し止められました。出火当時、96歳の女性が家の中にいましたが、自力で避難したため無事だということです。現場の住宅の南側には小学校が隣接していて、児童にケガはないものの、煙や臭いで