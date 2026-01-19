滑走路の延伸とターミナルビルの建て替えが予定されている丘珠空港。今後どのように変わっていくのでしょうか。現在は道内外合わせて１３路線、夏期最大５０便、冬期最大４２便、利用者数は２０２４年度は５７万人でした。これが将来的には道内外合わせて１６路線程度、「通年」で７０便程度、利用者数は年間１００万人を目標に進めています。滑走路延伸により、冬場もジェット機の発着が可能になり、航路拡大が期待されてい