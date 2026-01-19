元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が19日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。今年5月に開催予定の井上尚弥VS中谷潤人の東京ドーム決戦について展望した。ジェーソンは、尚弥と20年10月にWBA・IBF世界バンタム級タイトルマッチで対戦したが、7RKO負けを喫した。尚弥と中谷は、昨年12月27日にサウジアラビアで行われた大型興行で初競演。尚弥は大差判定勝ちで歴代1位と