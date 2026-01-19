巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。プロ野球投手の“切れ”がある球を実例を挙げて解説した。プロ野球投手の球に対する「切れがある」という表現の説明を求められた。元木氏は「打つ瞬間の1、2メートル前からベース板を通るまでがバンって速いピッチャーがいる。そういうピッチャーは腕の振りは緩く見えても（手元で）ビュンと来る」と説明した。元木氏が実