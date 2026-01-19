フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。1月19日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、ユーロビジョン・ソング・コンテストについてトークを繰り広げた。 マライ「本日は、『音楽は世界を救う？ユーロビジョン・ソング・コンテストの新シーズン開始』というテーマです。ユ