◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）新入幕の西前頭１７枚目・羽出山（玉ノ井）が、西前頭１３枚目・友風（中村）を押し出し、ようやく初日を出した。一気に押し込んではたかれ、物言いがついたが、軍配通り羽出山の勝利となった。テレビ解説の師匠、玉ノ井親方は「よかった。本人が一番ほっとしているんじゃないですか」と話した。羽出山は「もう負け越していますので…。きょうは思い切っていった。明日以降が大事に