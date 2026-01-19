鹿屋市吾平町にある鶴峰小学校で今月8日、最後の始業式がありました。 鶴峰小学校は1879年=明治12年に開校。ピーク時には600人を超える子供たちがいました。 現在の児童数は9人。今年度で閉校し、4月から近くの吾平小学校へ統合されます。 始業式では4年生の永山善さんがあいさつしました。 (4年生 永山善さん)「3学期で本当に鶴峰小学校が閉校します。9人で遊んだり勉強したりできるのも3学期だけです」 (田中かおり校