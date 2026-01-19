野菜もお肉も、さっと調理したい平日の晩ごはん。『豚バラとキャベツの重ね蒸し煮』なら、フライパンに重ねて蒸すだけ。豚バラのうまみをまとったキャベツは、シンプルなのに後を引くおいしさです。仕上げにチーズをのせれば、こくが加わって満足感もぐっとアップ。キャベツ半玉がぺろりとなくなります。『豚バラとキャベツの重ね蒸し煮』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……150g キャベツ……1/2個（約500g） にんにく……1