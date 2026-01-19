霧島市の高校生たちが地元で獲れたイチゴを使って手作りジャムを作りました。製品のラベルデザインの表彰式が開かれました。 「いちごの日!」 国分中央高校では授業の一環で、イチゴジャムを作っています。地元産のイチゴをもっと知ってもらおうと今回初めてJAあいらと連携して、ジャムの製造やラベル作りに取り組んできました。 イチゴ農家によりますと、土づくりにこだわっていて甘みが強いのが特徴だということです。 1月15