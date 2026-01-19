１９日の東京株式市場は売り優勢で始まり、前場取引時間中に８００円を超える下げに見舞われたが、その後は下げ渋る展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３５２円６０銭安の５万３５８３円５７銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２１億５４３２万株、売買代金概算は５兆８７７１億円。値上がり銘柄数は５７１、対して値下がり銘柄数は９７９、変わらずは５２銘柄だった。 きょうの東京市場は朝方か