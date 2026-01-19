【新華社バヤンノール1月19日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗のホグチソムでこのほど、夕日を浴びた山並みが金色に輝く現象が見られた。地元では「日照金山」と呼ばれ、幸運を招くとされている。（記者/李雲平）