上海市静安区彭浦新村街道彭一小区の様子。（２０２５年６月２７日、ドローンから、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京1月19日】中国国家統計局は19日、2025年の不動産開発投資が前年比17.2％減の8兆2788億元（1元＝約23円）だったと発表した。うち住宅投資は16.3％減の6兆3514億元だった。