中国への返還が決まっている上野動物園の双子パンダについてきょう、東京都は中国に返還するため、27日に出発することを発表しました。上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、今月下旬に中国へ返還されることが発表されていました。東京都はきょう、この2頭について、今月27日の日中に上野動物園を出発し、同じ日の夜に、成田空港から中国へ向かう予定を明らかにしました。現地へは翌日に到着する見込みです