19日午後4時27分ごろ、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、和歌山県の御坊市、湯浅町、みなべ町、日高川町、それに田辺市です。【各地の震度詳細】■震度1□和歌山県御坊市湯浅町み