中国の民間宇宙企業Galactic Energy（星河動力）は日本時間2026年1月16日と17日に相次いでロケットを打ち上げました。16日に打ち上げられた固体ロケット「Ceres-1S」による海上打ち上げは成功し、IoT衛星4機を軌道投入しましたが、翌17日に実施した新型ロケット「Ceres-2」の初飛行は失敗に終わりました。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Ceres-1S（Tianqi 37