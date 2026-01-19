壮行会で相模原市のキャラクターと記念写真に納まるカーリング女子日本代表の小谷優奈＝19日、相模原市役所ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するカーリング女子日本代表フォルティウスの小谷優奈が19日、地元の相模原市の壮行会に出席し「金メダルを取りにいく。全身全霊で楽しみ、力を発揮する」と決意を語った。27歳の小谷は神奈川県で生まれ育ち、カーリングが盛んな北海道や長野県以外の地域から出た日本代表として珍しい