東京電力は19日、柏崎刈羽原発6号機について、予定していた20日の再稼働を見送ると発表した。制御棒の警報が作動しなかったトラブルを受けて動作確認を行うため。新しい再稼働日程は「改めてお知らせする」と述べるにとどめた。