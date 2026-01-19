カブスのユニホーム姿でポーズをとる慶大の常松広太郎外野手＝19日、横浜市内米大リーグ、カブスとマイナー契約を結んだ慶大4年の常松広太郎外野手が19日、横浜市のキャンパスで記者会見し「小さい時からの憧れの舞台を目指せるのは、恵まれている。20代という一番体力を投下できる期間に、一番大きな挑戦をしたい」と抱負を語った。六大学野球リーグ通算4本塁打の右打者。卒業後の進路は米金融大手ゴールドマン・サックスに決