1月18日、長崎ヴェルカのホーム・ハピネスアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』最終日のメインイベントとなる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が開催。Bリーグを代表するスター選手たちが一堂に会し、笑顔とともに3日間に渡って行われた一大イベントを締めくくった。 その中でも毎年”篠山劇場”で会場を沸かせ選手入場に全