次戦の大一番に向け、気を引き締めている。“ロス五輪世代”U-21日本代表は20日にAFC U20アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦。MF小倉幸成(法政大2年)は「やることは変わらない。勝つために、チームのために走ることが自分は大事だと思っているので」と目の前の戦いに集中している。コンディションを整えながら、大会を進めている。アンカーポジションで替えの利かない存在として君臨。グループリーグは初戦・シリア戦(○5