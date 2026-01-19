“ロス五輪世代”U-21日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大2年)は、大岩剛監督体制の戦い方を着実に身に着けている。日本は20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。グループリーグを全勝で終えたなか、準々決勝ではU-23ヨルダン代表と対戦。強度の高い相手に苦しみながら、1-1のPK戦の末にベスト4進出を決めた。ヨルダンは強敵だった。4-3-3の1トップに立ったンワディケは「能力がほ