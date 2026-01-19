ＪＵＫＩが後場下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面もあった。午後３時ごろ、保有する投資有価証券の売却完了に伴い、投資有価証券売却益１４億６５００万円を２５年１２月期及び２６年１２月期に特別利益として計上すると発表したことが好材料視された。２５年１２月期に１０億６０００万円、２６年１２月期は４億４００万円を計上する。なお、２５年１２月期業績予想への影響については、他の要因も含めて精査中としている。