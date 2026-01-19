１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。衆院選の公約に消費減税を盛り込む動きが与野党で強まっていることから財政悪化が懸念され、朝方から売り優勢の展開だった。 自民党の鈴木俊一幹事長は１８日のＮＨＫ番組で消費税減税に言及。立憲民主党と公明党が衆院選に向けて結成した新党「中道改革連合」などの野党も減税を掲げる見込みで、市場では財政規律が緩むとの警戒感が強まった。また、トランプ米大統領が１６