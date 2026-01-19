バルセロナMFドロ・フェルナンデス(18)はパリSGへ移籍することになるようだ。スペイン『マルカ』が伝えた。2008年1月12日生まれでバルセロナの下部組織出身者は、昨年8月のアジアツアーでは神戸との親善試合でゴールを奪取。今季のラ・リーガ第7節ソシエダ戦でリーガデビューを飾ると、ラ・リーガ4試合に出場していた。しかし、多くの出場機会を得られないこともあり、ヨーロッパの主要クラブから複数のオファーを受けていた