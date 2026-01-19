札幌市は２０３０年までに建て替えを目指す丘珠空港のターミナルビルについて、民有地を利用し南東側に拡張する方針であることが分かりました。札幌の空の玄関口・丘珠空港です。札幌市は丘珠空港の滑走路について、現在の１５００メートルから１８００メートルに延伸を目指し、２０３０年までに整備を進める方針です。そこで、滑走路の延伸にあわせてターミナルビルの建て替えも予定しています。（山岡記