２０１８年に札幌の市立高校で女子生徒が不登校になった事案で、札幌市教育委員会がその後、判断を覆して「いじめ重大事態」に認定したことをうけて、市は対応が適切だったのか当時の関係者に聞き取りする方針を固めました。市の関係者によりますと、聞き取りは２月にも開始され、対象は当時の学校幹部など十数人の予定です。今回の事案は、２０１８年に札幌市立高校に通う女子生徒が下校中に男子生徒に体を触られ不登校になり、そ