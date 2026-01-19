シンガーソングライターの松山千春（70）が18日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんを追悼した。TBS系「ザ・ベストテン」の司会として人気を博した久米さん。松山は同番組の出演を振り返りながら、「ベストテンにはいろいろ思い出あるんだけど、俺、スタジオで歌ったことないんだよ」と意外な事実を告白。「だから直接、黒柳（徹子）さん、久米さんと