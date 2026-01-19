1月19日、高市早苗首相が夕方の会見で衆院の解散総選挙をおこなうことを表明する見通しと、報道各社が伝えた。この報道に複雑な思いを抱いているのが、前市長の学歴詐称で揺れた静岡県伊東市民だ。2025年度の1年間で、じつに5回の選挙をおこなうという前代未聞の事態に見舞われることになるのだ。5回の選挙とは、どんな経緯だったのか。政治担当記者が話す。「1回めは、2025年5月25日の伊東市長選挙です。田久保真紀氏が初当選